100 Jahre Radio, ein Carla Bley-Memorial und mehr...

Vor 100 Jahren, am 29.Oktober 1923 wurde in Berlin die erste Rundfunksendung übertragen.

Euer Herr Audiogen wird in der Oktober-Ausgabe von

RADIO RADIOT

thematisch darauf Bezug nehmen u.a. mit einigen der vielen vielen Versionen des Stücks

"Turn Your Radio On".

Da der 29.Oktober günstigerweise auch noch auf einen Sonntag fällt VERSCHIEBT

sich leider die nächste NEUE Ausgabe von

RRRADIO RADIOT

um eine Woche auf just genau diesen denkwürdigen 100-jährigen Jubiläumstag!

Aber auch sonst hält die kommende Ausgabe von

RRRRRADIO RADIOT

wieder jede Menge Überraschungen bereit, als da wären z.B.:

Musik aus runden Jubiläumsjahren von 1963, 1973 etc., u.a. von Roxy Music & Co.etc.

vermutlich 'n bissel Krautrock von Amon Düül II und evtl. anderen.

Und dann ist ja vor gerade eben erst auch noch die Jazzpianistin Carla Bley gerade eben erst verstorben.

Was kann man da nicht wieder alles für tolle Musik spielen....

Themen gibt es also genug für die neue Ausgabe von

RRRRRRRADIO RADIOT

Das passt ja garantiert wieder nicht alles rein!

Aber lasst Euch überraschääään....