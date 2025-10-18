- Startseite
- Sendungen
- Programm
- Termine
- Projekte
- Über Querfunk
- Mitmachen
- Lokales
- Impressum
30 Jahre HÖRSTURZ
... feiern wir natürlich erstmal nicht mit der Musik von vor dreißig Jahren. Sondern wie gewohnt mit den leckersten und bittersüßen Ausnahmestücken der Gegenwart.
Die Hörsturz#1500-Festspiele gehen weiter ... Es gibt: Perlen, Perlen, Perlen, eine einzige Perlenkette der Musikalität! ... Sowie ein paar Erinnerungen an die Gründerzeit vor 30 Jahren.
HÖRSTURZ
zwischen allen Stühlen
gegen jede Szene