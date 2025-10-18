30 Jahre HÖRSTURZ

Hörsturz

... feiern wir natürlich erstmal nicht mit der Musik von vor dreißig Jahren. Sondern wie gewohnt mit den leckersten und bittersüßen Ausnahmestücken der Gegenwart.

Die Hörsturz#1500-Festspiele gehen weiter ... Es gibt: Perlen, Perlen, Perlen, eine einzige Perlenkette der Musikalität! ... Sowie ein paar Erinnerungen an die Gründerzeit vor 30 Jahren.

 

HÖRSTURZ
zwischen allen Stühlen
gegen jede Szene

 

Sendetermin
Samstag, 18. Oktober 2025 - 22:00 bis 23:00
Wiederholung
Dienstag, 21. Oktober 2025 - 23:59 bis Mittwoch, 22. Oktober 2025 - 1:00
Mittwoch, 22. Oktober 2025 - 14:00 bis 15:00
Tags
Sendung: 
Hörsturz