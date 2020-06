Tomcats Best of 1995

Unsere Redakteure empfehlen ihre besten Songs aus dem Jahr 1995, und überhaupt: auch die besten Songs der letzten 25 Jahre.

An der Reihe ist nun unser geliebter Tomcat, unser DreadHEAD, Spezialist fur Reggae und Dancehall

Beste Songs aller Zeiten:

Lucky Dube - Serious Reggae Business.

Ankommen einer Reise nach Grenada/Antillen, im Taxi runter zur Bucht vom Guesthouse, der Taxifahrer wirft den Kassettenspieler im Auto an, wunderbar, perfekt. Der Lucky Dube Tune. Mein Blick fällt auf den Lufterfrischer, der am Wagen-Himmel klebt: Ein WC-Duftstein im Plastikkörbchen. "It freshs me up!" sagt er fröhlich.

Dennis Brown - Rebel with a cause

Lebensmotto. Passt auch immer wieder in den widrigsten Lebensumständen.

Brooklyn Funk Essentials - Dilly Dally

Unheimlich. Unheimlich gut. Mit Lady A neue Datei im DREADheadz-Ordner angelegt." Die tiefsten Stimmen im Reggae".

Oral X-Perience - Timbo

Kollege und "persönlicher Förderer" meiner Reggae/Dub Passion KLAUS WALTER legt diese nette 7" in einem kleinen Club in Frankfurt auf. Keiner Tanzt. Mich haut dieses Vinyl total um. Habe Klaus gerade gewünschte 50 Singles aus Jamaica mitgebracht. Win-Win Situation.

Tiken Jah Fakoly - Is it because I´m black?

featuring Ken Boothe. Starker, wichtiger Song. Leider immer wieder aktuell. So FUCK RACISM. EVERY TIME!

The Blasters - Dark Night

Alan Bangs hat mit diesem track oft seine ARD-Rocknacht eröffnet. Stark. Tragisch: seine persönliche Plattensammlung umfasst über 10.000 Schallplatten. Mitte der 1980er-Jahre wurden ihm etwa 3.000 Schallplatten bei einem Einbruch in seine Wohnung gestohlen. Während einer Sendung beim BFBS Radio 1 in Köln hatte Bangs zuvor erwähnt, dass er in Urlaub fahren werde. Sowas haben wir uns hinter die Ohren geschrieben

Beenie Man & Luciano - Crazy Baldheads

Oft u gerne als Beginner in DREADheadz gespielt. Original von BMW (Bob Marley & Wailers). Hier sehr originell und eigenartig fröhlich. Steht ganz am Anfang meiner Passion für Dub & Reggae und... QUERFUNK.