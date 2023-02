Blind Pirate & Friend/s, die wir einladen. Eure Radioredaktion aus Rheinstetten zum Thema Inklusion, Behinderung und Vielem mehr. Es gibt Interviews, Infos über Dies und Das und wir berichten auch mal von Dingen, über die selten gesprochen werden. Alles garniert mit Musik aus vielen Richtungen. Immer am 2. Sonntag im Monat in der Zeit von 17 - 18 Uhr. Am Labern ist der Andy und der Ralf kümmert sich um die Technik - immer ruhig und gelassen machte er das. Also - Heiho - geht mit uns auf Kaperfahrt!!!! Andy und Ralf & Friens/s