Begleit-Infos zur Sendung "Katalonien – Demokratie 2.0" vom 30.06.2018

Hier die Begleit-Infos zur Sendung "Katalonien Demokratie 2.0" die am 30.06.2018 im Gruppenradio lief.

Katalonien – Demokratie 2.0

FAQ:

http://www.anc-deutschland.cat/materialen/

https://www.raulzelik.net/baskenland-texte/502-12-faqs-zu-katalonien-rep...

http://blickpunktkatalonien.com/das-interregionale-haushaltsdefizit-in-k...

http://blickpunktkatalonien.com/die-autonome-gemeinschaft-katalonien/

https://www.freitag.de/autoren/donmotz/katalonien-fiskalische-waterboarding

https://www.peira.org/katalonienkrise-die-staats-nation-ist-das-problem/

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/catalan-crisis-nationalism-171...

http://blickpunktkatalonien.com/warum-das-katalanisches-unabhaengigkeits...

Spanien / Katalonien im 20.Jahrhundert:

https://www.change.org/p/sergio-mattarella-presidente-della-repubblica-i...

https://www.info3-magazin.de/der-katalanische-nationalismus-ist-ein-anti...

https://www.peira.org/katalonienkrise-die-staats-nation-ist-das-problem/

https://www.uni-frankfurt.de/44860878/Katalanische_Geschichte

https://www.stern.de/politik/ausland/katalonien-unabhaengigkeit-7629994....

https://neue-debatte.com/2017/10/27/katalonien-die-friedliche-revolution...

Blogs und stets aktuelle Artikel:

http://blickpunktkatalonien.com

https://peregraurovira.wordpress.com/eine-seite/

https://www.freitag.de/@@search?SearchableText=katalonien

https://neue-debatte.com/?s=katalonien

https://www.raulzelik.net/component/search/searchword=katalonien&searchp...

https://www.nachdenkseiten.de/s=katalonien&Submit.x=0&Submit.y=0

Info-Seiten in englischer Sprache:

http://barbaryfigs.com/

https://lizcastro.com/

http://wilson.cat/en/comunicats-conjunts.html

Videos:

https://vimeo.com/262451781

Bücher:

Krystyna Schreiber (Hg.):

Die Übersetzung der Unabhängigkeit: Wie die Katalanen es erklären, wie wir es verstehen

Führende Persönlichkeiten der Unabhängigkeitbewegung sowie international anerkannte Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Politik äußern sich zum Thema Katalonien. In den Gesprächen werden auch Fragen wie das Selbstbestimmungsrecht im heutigen Europa aufgegriffen, eine direktere Beteiligung der Bürger an der europäischen Politik sowie die Notwendigkeit, die demokratischen Werte wiederzubeleben, die einen der Grundpfeiler der Europäischen Union bilden.

Liz Castro: Many Grains of Sand

537 photographs illustrate the creativity, determination, and peaceful grassroots movement that went from quixotic popular polls to massive million person demonstrations and which has culminated in a referendum on independence. A primer for civic activism.

Available in English, Spanish, and Catalan.

Liz Castro: What’s up with Catalonia?

35 essays from leading economists, linguists, writers, and politicians that explain just what ‘impels’ Catalonia to independence. Originally published in 2013, it is still highly relevant today.

Available in English and Spanish.

https://lizcastro.com/

Playlist der Musiktitel:

Intro / Extro: Toc de castells

https://www.youtube.com/watch?v=AMCeEoOgSvc

Manel - Al Mar: https://www.youtube.com/watch?v=pTTqiM4k1-w

Viva Puigdemont (Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann):

https://www.youtube.com/watch?v=9jInAnw8MVQ

Maria del Mar Bonet - Que volen aquesta gent

https://www.youtube.com/watch?v=8wiS6xk9lJc

(Minute 3)

Jules – Ja arribem

https://www.youtube.com/watch?v=siLx5gvcH0I

Jordi Savall - Folías de España

https://www.youtube.com/watch?v=5Frq7rjEGzs

Unterlegte Musik:

Jordi Savall & Hesperion XXI – Music in the Renaissance

https://www.youtube.com/watch?v=08ml97hSSTA