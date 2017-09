Querfunk Einheiz-Party | DJ-Battle

Am Montag, 02. Oktober 2017 (am 3. Oktober ist Feiertag) feiern wir die Querfunk-Einheiz-Party mit einer fetten Party im Z10!

Der Eintritt ist frei!

Die Hauptattraktion wird der DJ-Battle sein, bei dem jedem die Möglichkeit gegeben wird 15 Minuten Musik aufzulegen.

Dafür müsst ihr natürlich eure Musik mitbringen – unterstützte Formate sind Vinyl, CDs und MP3s auf USB-Sticks

(keine Smartphones, kein youtube, kein Spotify etc.).

Los geht‘s um 21 Uhr im Z10 (Zähringerstraße 10, Karlsruhe).

Be there or be square …