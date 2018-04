Zapata Radio Soundz am 10. April

Zapata Radio Soundz - Die Reggae & Dancehall Radio Show von Zapata Soundz auf www.querfunk.de

New Tunes & jede Menge Vibes.

Dieses mal stellen wir euch das neue Album "Large" von Mellow Mood vor und es gibt u.a. Songs von den neuen Alben von Etana, Konshens und Romain Virgo.

Außerdem stellen wir euch den Reggae-Künstler "Tóke" vor, der am Sa. 14. April auf der More Fire! Party mit Zapata Soundz eine Live-Acoustic Show in der Rock & Rollbar spielen wird. Einschalten lohnt sich! Am Dienstag, 10. April von 22 bis 24 Uhr. Mehr Infos auf www.zapata-soundz.de