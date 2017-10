Soundtrack von Bands; Take 42 Sendung am 22.10.2017

Es kann nur einen geben, der während des lila Regens auf dem Wüstenplaneten mit der toten Ente im Fahrstuhl zum Schafott fährt, um Zombies zu töten. Wem das alles zu kryptisch ist, dem sei gesagt: In unserer nächsten Sendung widmen wir uns den Soundtracks von Bands.



Einschalten, in Erinnerungen schwelgen und auch ein bisschen fremd schämen! Am 22.10.2017 um 13:00 Uhr.



Nach der Sendung gibt es - wie immer - sowohl die Playlist als auch alle Informationen über die Sendung und deren Inhalte auf unserer Webseite zu finden: take42.de.