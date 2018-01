Oscars 2018

Die Nominierungen stehen fest und wir sind schon alle ganz gespannt. Bei uns hört ihr alle Favoriten für den Best Song und auch einen Auszug aus den Best Scores. Der kleine Vorgeschmack bei Take 42. Und auch wir geben unseren Tipp ab, wer ihn wohl bekommt, den Oscar.

Am 25.02.2018 um 13 Uhr einschalten und auch einen Tip abgeben!

Nach der Sendung gibt es - wie immer - sowohl die Playlist als auch alle Informationen über die Sendung und deren Inhalte auf unserer Webseite zu finden: take42.de.