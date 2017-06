Vom Versteinern des Marxismus

Eine weitere Folge im Jubiläumsgejubel anläßlich der Erstveröffentlichung von Das Kapital vor 150 Jahren (1867) ... Manche mögen sich vielleicht schon gefragt haben, warum ausgerechnet Karl Marx höchstselbst insistiert hat: "Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin."

Was hat es damit auf sich? Licht ins Dunkel bringt ein Vortrag von Joachim Bruhn:

"Der Anfang des 'Kapital' und das Ende des Kapitalismus. Warum Marxisten nicht lesen können"

Die Marxisten aller Fraktionen haben sich darauf versteift, Das Kapital von Marx als alternatives Handbuch der Volkswirtschaftslehre lesen zu wollen und sodann zu ihrem höchst eigenem Nutzen zu bewerben. Am allerliebsten diskutieren sie die Frage, die ihnen die Frankfurter Allgemeine Zeitung pünktlich zu Beginn der neuesten Krise vorgelegt hat: "Hat Marx doch recht?" Wenn sie derart nachgefragt werden, dann läuft nicht nur Sarah Wagenknecht zu großer Form auf, dann sind sie alle in ihrem Element: dem Rechthaben über die gesellschaftliche Organisation des größtmöglichen Unglücks der größtmöglichen Zahl, und das heißt: dem Wahrsagen einer Vergesellschaftung, die doch an sich die Widervernunft schlechthin darstellt.

Seit Karl Kautsky und Elmar Altvater, seit W.I. Lenin und Michael Heinrich, gefallen sich die Marxisten als gemeinnützige Interessenvertreter, gar: als Avantgarde einer ominösen "Arbeiterklasse", wofür sie gerne, als kleine Aufwandsentschädigung, einen gewissen politischen, v.a. aber akademischen Mehrwert einstreichen und sich auf Veranstaltungen und Kongressen spreizen. Sie peuplieren die ideologischen Staatsapparate, gerne auch auf Almosen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und sie tun dies, indem sie - was von Friedrich Engels vielleicht noch als müdes Witzchen gemeint war, als er den Proletariern Das Kapital als die "Bibel der Arbeiterklasse" verkaufen wollte - als erstes den Untertitel des Marxschen Buches totschlagen, der ja (wie unsachlich!) die "Kritik der politischen Ökonomie" ankündigt. So beugen sie sich über Das Kapital wie die Scholastiker über die Bibel, bewerfen sich mit Zitaten und haben überhaupt ihr grausiges Spaßvergnügen daran, die von Marx intendierte sozialrevolutionäre Kritik zur akademischen Theorie und zur "Wissenschaft vom Wert" (M. Heinrich) zu verharmlosen.

Daher greift, lange bevor die Interpretationen in aller - wie immer ganz unschuldiger - Originalitätssucht sich überbieten, unter den Marxisten der Analphabetismus um sich: Kaum einer, der nicht behauptet, Marx beginne seine "Analyse" mit der "Elementarform" der Ware. Überlesen wird so, dass der Materialismus das der "Analyse" Vorausgesetzte, dessen gesellschaftliche Konstitution, kritisiert, und erst dann der totalitären Entfaltung der Widervernunft hinterherdenkt; überlesen wird außerdem, daß Marx Das Kapital keineswegs mit der Ware anfängt, daß der erste Satz des Buches vielmehr lautet: "Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine 'ungeheure Warensammlung', die einzelne Ware als seine Elementarform."

Indem Marx mit dem Reichtum beginnt, der als das gerade Gegenteil seiner selbst gesellschaftlich zu "erscheinen" genötigt ist, wird zugleich gezeigt, daß das Ende und die Aufhebung des Kapitals, d.h. seine Wahrheit, kein Gegenstand reiner, womöglich akademischer Theorie sein kann.

.