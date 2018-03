In memoriam Moishe Postone (1942–2018)

Aus aktuellem Anlaß senden wir eine Ausgabe von Sachzwang FM aus dem Jahr 2002:

Der ideologische Kern des Antisemitismus

Inhalt der Sendung ist Postones nachgerade klassischer Aufsatz "Nationalsozialismus und Antisemitismus" (ursprünglich erschienen 1982), den er im Juli 2000 in Berlin vorgetragen hat.

Moishe Postone hatte in Chicago eine Professur für Geschichte inne. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Re-Interpretation der Marxschen Ökonomiekritik ("Time, Labor and Social Domination"), aber auch durch Studien zur NS-Ideologie; stets in einer lebhaften Tradition der Frankfurter Schule.

Am 19. März erlag er einem Krebsleiden.

.