Refugee Radio // Gespräch mit einer VABO-Klasse aus Bretten

Die Abkürzung "VABO" steht für Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse. Die an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg eigens eingerichteten Klassen besuchen - bis auf wenige Ausnahmen - jugendliche Asylsuchende. In dieser Folge von Refugee Radio stellen sich die Schülerinnen und Schüler einer VABO-Klasse der Beruflichen Schulen Bretten (BSB) vor. Sie erzählen von ihrem Leben vor der Flucht, ihren Erlebnissen auf dem Weg nach Deutschland, ihren Erfahrungen hierzulande und/oder von ihren Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft. Abgerundet wird das Programm durch die Lieblingslieder der aus Afghanistan, Gambia, dem Kosovo, Mazedonien, dem Niger und Syrien stammenden Jugendlichen.