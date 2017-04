Podiumsdiskussion „Queere Politik“

Der §175 ist schon über 20 Jahre weg, die Eingetragene Partnerschaft ähnelt der klassischen Ehe bis auf Kleinigkeiten – was fehlt „uns“ denn eigentlich noch? Warum fühlen „wir“ uns unwohl? Sind wir gesellschaftlich akzeptiert oder bestenfalls toleriert? Welche Forderungen hat die queere Community heute an die Politik? Lohnt es überhaupt noch, vor der Bundestagswahl im Herbst die Parteiprogramme daraufhin durchzusehen, ob und ggf. was dort über uns zu finden ist?

Eine Podiumsdiskussion des Festivals queerKULTUR in Zusammenarbeit mit dem Querfunk, der Hochschulgruppe Queerbeet und dem studentischen Kulturzentrum Z10.

Das Z10 hat an diesem Abend ab 19h geöffnet.

Auf dem Podium dürfen wir begrüßen: