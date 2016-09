Noise and Confusion & Britpop Strikes Again!

1 Lush Sweetnes and Light Gala 1990

2 French Films Golden See Golden See 2010

3 The Libertines Don´t Look Back into the Sun Single - Don´t Look Back Into The Sun 2003

4 Drowners Unzip Your Harrington Drowners 2014

5 Blur Fools Day Free Download 2010

6 Inspiral Carpets This is How It Feels Life 1990

7 Oasis Columbia - Live Knebworth 11.08.1996* Definitely Maybe *1996

8 Oasis Cigarettes and Alcohol - Live Knebworth 11.08.1996* Definitely Maybe *1996

9 Cast Walk Away All Change 1995

10 Kula Shaker Tattva K 1995

11 The Rifles Repeated Offender EP - Acoustic # 1 2010

12 Bosco Rogers Beach! Beach! Beach! Post Exit 2016

13 Sleaford Mods Tweet Tweet Tweet Divide And Exit 2014

14 Flyying Colours Wavygravy Free Download 2015

15 Klaus Johann Grobe Geschichten Aus Erster Hand Spagat der Liebe 2016

16 Sulk The Tape Of You No Illusion 2016

17 Studio Braun Dixi Klo

18 Erobique und Jaques Palminger Wann Strahlst Du? Songs For Joy 2009

19 Joy Division Isolation Closer 1980

20 Isolation Berlin In Manchen Nächten Aus den Wolken Tropft Die Zeit 2016

21 Element Of Crime Liebe Ist Kälter Als der Tod Lieblingsfarben und Tier 2014

22 DJ Germany Liebe Single 2007

23 Von Wegen Lisbeth Drüben Bei Penny Grande 2016

24 DMA´s Lay Down Hills End 2016