Manchester 1980 - 1994

Um der geneigten Querfunkhörerschaft zu zeigen, dass Manchester musikalisch gesehen mehr zu bieten hat als "nur" Oasis wird heute Abend ein Querschnitt aus der Manchestermusikszene der Jahre 1980 bis 1994 gredenzt. Band´s wie James, Inspiral Carpets, Stone Roses, Happy Mondays, The Charlatans, Northside und die Acid-House Kombo 808 State die Teil der "Madchester-Bewegung" waren und, na klar, allen voran Joy Division und deren Nachfolgerband New Order werden zu Wort kommen. Take That kommt übrigens auch aus Manchester. Seien Sie also gespannt! Peilen Sie ab 0.00Uhr den nächsten Stau an oder öffnen Sie in Ihrem trauten Heim einen Chardonnay, lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die Sendung.

We Are Madferit!

Team Record Machine