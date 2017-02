My Record Machine und Noise und Confusion!

Hello People!

Am Montag, den 13.02. ab 22.00Uhr könnt Ihr uns wieder hören. Mit unterirdischer Moderation aber sehr sehr guter Musik im Gepäck, natürlich und hauptsächlich von unseren Freunden aus Great Britain, u.a. mit Blur, My Bloody Valentine, den Arctic Monkeys, Slowdive und The Stands.



Ausserdem habe wir noch die neuen Alben von 'Austra', 'The Underground Youth' und 'Robin Tom Rink' dabei und gedenken in unserer Februar Sendung wieder mal dem Musiker, Viva 2 Moderator, Oasis Ultra und Anzugträger 'Rocco Clein' der nunmehr vor 13 Jahre am 01.02.2004 mit gerade mal 34 Jahren verstarb. Die Melancholie lässt uns eben niemals los. LIVE FOREVER!

Gez. der Kapellmeister

https://youtu.be/pfaFko2Oyk0