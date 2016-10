Selbsthilfegruppe für soziale Phobie Karlsruhe

Zu Gast bei Loca sind zwei Mitglieder von der "Selbshilfegruppe für soziale Phobie Karlsruhe". Wenn ihr wissen wollt was Soziale Phobie ist und was ihr tun könnt wenn ihr davon betroffen seid, dann hört euch das Interview an.

Das Interview könnt ihr nachhören unter https://www.freie-radios.net/79176

Die "Selbshilfegruppe für soziale Phobie Karlsruhe" findet ihr im Internet unter https://www.sp-karlsruhe.de/