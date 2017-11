Beim Welttag der seelischen Gesundheit haben wir am 10. Oktober in der Kinemathek nach der Aufführung des Films "Die Beste aller Welten" Frau Dr. Martina Rapp kennengelernt und uns nach dem Film mit ihr über ihre Arbeit unterhalten. Sie ist Psychologische Psychotherapeutin und Reittherapeutin und leitet die Kindergruppe Regenbogen für Kinder aus suchtbelasteten Familien der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle Karlsruhe bei der Diakonischen Suchthilfe Baden. In der Sendung hört ihr das Interview mit Martina Rapp.

Mehr Informationen findet ihr im Internet unter http://www.diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de/seite/110219/kindergrup... und http://nacoa.de/