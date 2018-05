In der Sendung hört ihr ein Interview mit Frau Stephanie Aeffner, sie ist die Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Sie ist selbst körperlich behindert und die erste selbst Betroffene in dem Amt. Themen des Interviews sind unter anderem die Aufgaben ihres Amtes, was bedeutet das Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen, was ist das Budget für Arbeit, was ist das persönliche Budget, usw.

Mehr Informationen gibt es unter https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/landes-be...