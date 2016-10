Berichte vom Welttag der seelischen Gesundheit 2015

In der Sendung berichten wir von den diesjährigen Veranstaltungen zum Welttag der seelischen Gesundheit in Karlsruhe. Es gibt interessante Redeausschnitte (u.a. von Herrn Köster, Psychologe im Frommelhaus) und informative Interviews (z.B. von einer Aktion des DW-Baden auf dem Wochenmarkt am Stephanplatz und mit dem Diplom-Gerontologen Dr. Vogel) zu hören.

Der Impulsvortrag "Chronisch psychisch Kranke werden älter" von Horst Köster, Dipl.-Psychologe, Frommelhaus Karlsruhe kann in ganzer Länge angehört werden unter: https://www.freie-radios.net/73383