Wir haben mit einem Krankenpflegeschüler über seinen Arbeitsalltag auf einer Psychiatriestation gesprochen. Es gibt eine weitere Folge unserer Reihe „Erfahrungsberichte über Fixierungen in der Psychiatrie“. Ausserdem hört ihr noch einen Bericht über den „Fachtag Depression“ am 24.März in der Volkshochschule Karlsruhe.