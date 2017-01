Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr - http://www.ak-leben.de/

In der Sendung hört ihr ein Interview mit Dorothea Manz vom Arbeitskreis Leben in Karlsruhe. Ausserdem stellen wir die Ausstellung "Verwahrlost und gefährdet?" über Heimerziehung in Baden-Württemberg von 1949 bis 1975, im Landesarchiv Karlsruhe, vor.