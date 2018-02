Wir stellen das neue Angehörigen-Café im Zentrum für seelische Gesundheit vor. Außerdem berichten wir über die Verhandlungen beim Bundesverfassungsgericht über Fixierungen in der Psychiatrie. Nach einer Information aus der BNN sucht der Arbeitskreis Leben neue Mitarbeiter*innen. Zum Schluss der Sendung gibt es dann noch ein sehr erfreuliches Thema: ab März findet der Freitagsclub dank der Initiative aktiver Besucher*innen wieder dreimal pro Monat statt.

Mehr Informationen über das Angehörigen-Café gibt es unter http://www.dw-karlsruhe.de/index.php/Zentrum_fuer_seelische_Gesundheit.html

Mehr Informationen über den Arbeitskreis Leben gibt es unter http://www.ak-leben.de/cms/front_content.php?idcat=166

Info-Tipp: In der Sendung Forum Recht in SWR 1 wurden Prof. Berner, Dr. Kling und Uschi Franz von „Radio Loca!“ zum Thema Fixierung interviewt: https://www.swr.de/swr1/bw/programm/radioreport-recht/-/id=446250/did=20...

Wir möchten in den nächsten Monaten weiter über das Thema Fixierung berichten und sammeln Erfahrungsberichte über Fixierungen in der Psychiatrie. Wir möchten diese dann (anonym) ausstrahlen. Wer uns da weiterhelfen kann, bitte bei uns melden: entweder per e-mail an radio@bodelschwingh.de oder per Post an „Radio Loca!“, Bodelschwingh-Haus, Karlstr.94, 76137 Karlsruhe.