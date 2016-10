25 Jahre Freitagsclub

Am 3. Juni 2016 feierten Patienten, ehemalige Patienten, Interessierte und Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Karlsruhe das 25-jährige Jubiläum des Freitagsclubs bei einer kleinen Feierstunde im Café am Park.

Den Beitrag über die Veranstaltung könnt ihr nachhören unter: https://www.freie-radios.net/79270

Der Freitagsclub findet jeden Freitag von 16:00 bis 17:00 Uhr in der Kantine der Psychiatrischen Klinik statt und ist ein offenes Angebot der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin des Städtischen Klinikums Karlsruhe für Patienten, ehemalige Patienten der Klinik, deren Angehörige und am Thema Interessierte.

Die Teilnahme ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung.

Der Freitagsclub versteht sich als psychoedukatives Angebot. Ziel ist es, über psychische Erkrankungen, deren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren und Betroffene darin zu unterstützen, ihre Krankheit zu verstehen, um bei der Behandlung aktiv mitwirken zu können.

Der Freitagsclub bietet neben Kurzvorträgen zu psychiatrischen Krankheitsbildern und Therapieansätzen Patienten und interessierten Menschen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Der Club lässt den Teilnehmern Raum für Fragen und bietet Diskussionsmöglichkeiten. Die Themen wechseln wöchentlich und orientieren sich an den Wünschen der Teilnehmer.