10 Jahre GPV Forum

In unserer Dezember-Sendung berichten wir vom Gemeindepsychiatrischen Forum am 8.11. im Albert-Schweitzer-Saal. Weitere Themen sind u.a.: kein Weihnachtsgeld bei Grundsicherung in den Hagsfelder Werkstätten und die Ausstellung „Grafeneck 1940 - Euthanasieverbrechen im Südwesten“ im Generallandesarchiv (Nördliche Hildapromenade 3). Mehr Infos zur Ausstellung gibt es hier: https://www.landesarchiv-bw.de/web/62556