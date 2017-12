La Butaca präsentiert..... VERNISSAGE, KUNST IN DEM WELTOFFENEN KARLSRUHE

Vier Sendungen, Fünf Länder, Sechs Künstler die in der vielfätigen Stadt Karlsruhe eine zweite Heimat gefunden haben.

Am 30. Dezember um 17 Uhr unterhalten wir uns mit BELARMINO BARROS, unser zweiter Gast. Wir werden erfahren warum er nach Deutschland gekommen ist und wie sein Leben als Kunstler aus Mosambik sich etwickelt hat.