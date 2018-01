Musikalischer Herbst: Der Fall Mark E. Smith (1957–2018)

Mit einer bemerkenswerten, sympathisch neurotischen Beharrlichkeit hat er sein Projekt, die Band The Fall, durchgezogen, 40 Jahre lang. Ob das einer obskuren Programmatik, einem kultursubversiven Masterplan folgte oder doch nur Ratlosigkeit geschuldet war (sicher wollte er nie wieder in den Docks von Manchester malochen müssen), werden wir nie erfahren.

Schrullig bis zum Anschlag, ein Grantler, ein Kauz, eine Marke. The Fall waren erklärtermaßen die Lieblinge des Radio-Discjockeys² John Peel (1939–2004). Das allein schon macht die Band und ihren Chefdada Smith interessant. Mit ihrer verschrobenen, doch jederzeit einzigartigen Musik konnte man das Rundfunkpublikum immer wieder irritieren und erschrecken, belustigen und vergraulen. Ohne Zweifel gehören The Fall, das kryptische Kind von Mark E. Smith, zu den besten und einflußreichsten Bands der Geschichte der Popmusik, obwohl ihre Distanz zu jeglicher Art von Pathos, Inszenierung und Verbindlichkeit wohl legendär genannt zu werden verdient. Kunst war das eher nicht, höchstens unfreiwillig.

Es dürfte kaum eine derart anti-intellektuelle Band geben, die von Intellektuellen so geliebt wird wie The Fall. Daß der Band ihre vielen Fans unter Intellektuellen scheißegal waren, war diesen Fans wiederum gleichgültig, gehörte es doch zum Markenkern von The Fall. Auf die Ehrerbietung dissidenter Fans und den eigenen Avantgarde-Status schien Smith eher zu spucken (ohne daß dies wohl-erzogenes, britisches Understatement gewesen wäre), wie er auch als Sänger die letzten Silbenfortsätze seiner Songzeilen so eigentümlich von sich schleuderte.

Bezeichnenderweise gibt es in Deutschland kein vergleichbar radikales Pop-Phänomen. The Fall sind ästhetisch nicht barrierefrei wie die Bots, Wizo oder Egotronic. Am ehesten vergleichbar vielleicht noch Die Goldenen Zitronen, aber auch erst seit Mitte der Neunziger, also fast 20 Jahre nach Smith und den seinen.

Stilistisch sind The Fall wohl die typischsten, sicher aber hartnäckigsten Vertreter jener Richtung, die treffend als Post-Punk bezeichnet wird. War das Phänomen Punk schon recht bald ein zutiefst klischeehaftes Etwas, eine marktgängige Mode und Geschäftsidee, die prätentiöse Pose gegossen in Warenform, so schien die seinerzeit auch als New Wave bekanntgewordene Postpunk-Szene sich die Warnung eines alten Paten zu Herzen genommen zu haben: "Nimmt Punk die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt er sein eigenes Schicksal." Und es ward Post-Punk.

The Fall jedenfalls hatten diese Lektion schnell gelernt. Jener Pate, der den Punks schon immer vorgehalten hatte, "radikal" sei eben nicht dasselbe wie ratzekahl oder rabiat, hatte längst die Abgefeimtheit des Popmusikbetriebs entlarvt, als er von der "grimmigen Scherzfrage" sprach, wo denn die famose rebellierende Jugend sei.³ Sein Pate wiederum hatte schon hundert Jahre zuvor den Trick des Punkrock (der auch – avanciert – der des Post-Punk bleiben sollte) erfunden und auf den Punkt gebracht: den Verhältnissen ihre eigene triste Melodie vorzuspielen, um sie endlich zum Tanzen zu bringen!

Dementsprechend kündet die Musik von The Fall von jener Langeweile und Zählebigkeit der spätkapitalistischen Gesellschaft, zumal im post-industriellen England der Thatcher-Ära. Daß diese Musik allerdings hier und heute noch so gut paßt, sagt auch schon alles über den Zustand der gegenwärtigen Welt aus, und das auf absehbare Zeit.

Mark Edward Smith ist vergangene Woche, am 24. Januar 2018, gestorben.

²) und spiritus rector von Hörsturz

³) Dummerweise hat er nie einen Punk-Titel gehört, er starb bereits 1969 im Urlaub. (Peel starb 2004 auch im Urlaub; die Guten scheinen immer auf Reisen zu sterben.)

.