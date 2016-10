Hörsturz ... am 8. Oktober

Die Sendung mit dem radiotrinker und der Gewißheit, daß hier irgendwas nicht stimmt.

Heute mit: Fleetwood Mac. Fine Young Cannibals. Consolidated. Judas Priest. 4172. Slowdive. Jaga Jazzist. MDC. Tocotronic. Bruno Rolando. Thompson Twins. Smack Dab. Terrorize Kids.

Wem es am Samstagabend nicht nach Radiohören steht, dem sei das Konzert von Lydia Lunch (zeitgleich im P8 in Karlsruhe) empfohlen:

"I'm not punk, although I'm more punk than you punks."

