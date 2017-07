Hörsturz ... am 29. Juli

Die Sendung ohne Klavier.

Heute, Ausgabe #1099, mit:

The Magic Castles. Sunken Foal. The Inspiral Carpets. Thrillhammer. No Entry. Dem Juli-Stück der Hörsturz-Jahrestorte [The Telescopes; Eric's Trip; Celtic Frost; The Pale Saints; The Future Primitives]. Locust. Fukushima. The Keatons. Der Plan. Little Joe & his Calypsonians. Billy Childish & CTMF. Napalm Death. Althea & Donna.

.