Hörsturz am 25. März

Die Sendung ohne den Funk.

Heute mit:

Judas Priest. Georg Kreisler. The Magic Shoppe. Dem Märzen-Stück der Hörsturz-Jahrestorte (The Telescopes. Eric's Trip. Celtic Frost. The Pale Saints. The Future Primitives). Arthur 'Guitar Boogie' Smith. Mile Me Deaf. Intense Degree. Serge Gainsbourg. Joachim Witt. Octo-Pipers. My Bloody Valentine. Mariola Brillowska & Felix Kubin.

.