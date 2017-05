Musik auch gegen Selbstgenügsamkeit.

Heute mit:

Curiosity Killed The Cat. Babes In Toyland. Dead Moon. Air & Barrico. Cult Of Dom Keller. The Beatles feat. Tony Sheridan. Mark E & Far Out Monster Disco Orchestra. The Beat Happening.Stereo Total. Morbid Angel. Allah La's. Level 42. The Intellectuals.

.