Die Sendung ohne den Funk.



Heute mit:

The Jesus & Mary Chain. Johnny Guitar. Dem verspäteten November-Stück der HÖRSTURZ-Jahrestorte [The Telescopes. Eric's Trip. Celtic Frost. The Pale Saints. The Future Primitives]. Valerie Dore. The Notwist. Benediction. Ween. Weathermen. Rolf Kühn.

.