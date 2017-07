Hörsturz ... am 1. Juli

Beatmaschine und Melancholiegenerator in einem.

Heute mit:

Propaganda. Sylvia Telles. Venom vs. Soft Pink Truth. Electrelane. Silver Apples. Hallows Eve. Mercury Rev. The 006. The Rolling Stones. Gregory Isaacs.

Außerdem endet heute leider schon unsere Aufklärungsserie "Fun, auf Deutsch, ist ein Stahlbad" (Lars Quadfasel) mit ihrer 26. Folge.

Dafür beginnt just mit dem heutigen Tag das letzte Viertel des nun auch schon in die Jahre gekommenen Jahrzehnts ... Hat es uns irgendwelche prägnanten musikalischen Neuerungen hinterlassen?

