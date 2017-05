Hipadelic Hopera April 2017

Eine musikalische und inhaltliche Achterbahnfahrt dem Zeitgeist und den Sonnenstürmen entsprechend.

Gute Reise, liebe Hörer!

Veranstaltungshinweis: Gero Jam No. 2 - 15.07.2017 - in Geroldsäcker 76139 KA

auch in diesem Jahr wird es in Geroldsäcker (76139 Karlsruhe) zusammen mit dem Jugendzentrum Geroldsäcker eine HipHop Jam geben.

Der Eintritt ist umsonst (Open Air).

Die regionalen Rapkünstler werden noch bekannt gegeben.

Auch DJ's, B-Boys und eine Graffiti Legende haben wir zu bieten.

Nachmittags ist bereits das Gero Sportfest.

Also für alle Sport begeistern Jugendlichen die Möglichkeit sich zu messen. Infos hierzu erhaltet Ihr beim Jugendzentrum Geroldsäcker (das blaue Haus).

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, Sport- und Rapfans.

Kommt alle vorbei und bringt Eure Freunde mit.

https://www.facebook.com/events/222377544911379/