Washington Gularte, der Tango, Ekuador und Agustín Acosta am Sonntag 12. November in Haltestelle Iberoamerika

Porto Alegre feierte am Freitag 10. November den Tag des Tangos. Wir werden uns mit dem Tango und Washington Gularte beschäftigen. Wir reisen auch nach Ecuador, wo Indigene Shuar gegen den Bergbau kämpfen und zum Schluss erinnern wir an der kubanischen Dichter Agustín Acosta, der am 12 November 1886 geboren wurde.