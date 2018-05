Salvador Garmendia, Argentinien, Nicaragua und Klima Wandel in Haltestelle Iberoamerika am Sonntag 13. Mai 2018

Argentinien, die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas, erlebt nochmal schwere Währungsturbulenzen. Wir berichten. Wir landen in Nicaragua, bei Radio Camoapa. Außerdem erinnern wir an den venezolanischen Schriftsteller Salvador Garmendia, der am 13. Mai 2001 starb. In unserer Ökohaltestelle berichten wir über die Bedeutung der Meere für Klima und Umwelt.