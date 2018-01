Pablo García Baena, Umwelt, Peru und Mexiko am Sonntag 21. Januar in Haltestelle Iberoamerika

In unserer dritten Sendung des Jahres beschäftigen wir uns mit Peru und Mexiko. Außerdem erinnern wir an den spanischen Dichter Pablo Garcia Baena, der am 14. Januar diesen Jahres in Cordoba starb. Ökohaltestelle nennen wir ab diesen Sonntag unsere neue Radiosequenz, die über den Zustand der Umwelt und Nachhaltigkeit berichtet.