Lateinamerika und sein Superwahljahr, Sergio Pitol, Kolumbien, Mexico und Ecuador am Sonntag 15. April in Haltestelle Iberoamerika

In Kolumbien, Mexiko, Brasilien, Paraguay, Kuba und Venezuela werden Präsidenten in diesem Jahr vom Volk gewählt: wir berichten. Der mexikanische Schriftsteller Sergio Pitol ist tot. Wir erinnern uns an ihn.

In unserer Ökohaltestelle berichten wir über CO2 Emisionen. Mexico und Peru (wo der Amerika-Gipfel stattfindet) werden ein weiteres Thema. Außerdem landen wir in Ecuador, wo in der Grenzregion zwischen Kolumbien und Ecuador drei Journalisten entführt und getötet wurden.