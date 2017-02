Korruptionsskandal in Lateinamerika, Mauerpläne an der Grenze Mexiko-USA, die zweite Wahlrunde in Ecuador und der spanische Schriftsteller Agustín de Foxá y Torroba am Sonntag 26. Februar in Haltestelle Iberoamerika

Moreno oder Lasso: wer wird der nächste Präsident in Ecuador? Was bedeuten Trumps Mauerpläne für Mexiko und Lateinamerika? Das sind unsere Themen am Sonntag. Außerdem berichten wir weiter über den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht , der Lateinamerika erschüttert und wir geben auch eine kleine Hommage an den spanischen Schriftsteller Agustín de Foxá y Torroba, der am 28 Februar 1906 geboren wurde.