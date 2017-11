Kampf gegen machistische Gewalt in Lateinamerika, der Dichter Jose Asuncion Silva und der argentinische Musiker Hector Panizza am Sonntag 26. November in Haltestelle Iberoamerika

Am 25. November ist der Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“. Wir blicken nach Lateinamerika, um zu erfahren, wie wird machistische Gewalt bekämpft. Mit seinen Gedichten hat der kolombianischer Dichter José Asunción Silva viele Leser erobert. Am 27. November 1865 wurde er geboren, wir erinnern an ihn. Außerdem landen wir in Argentinien, wo der Musiker Hector Panizza am 12 August 1875 auf die Welt kam. Er starb in Milan, Italien am 27. November 1965. Wir hören Ausschnitte aus seiner Oper "Alta en el cielo".