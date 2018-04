Juan Eduardo Cirlot, Antonio Escohotado, Kolumbien, Panama und Brasilien am Sonntag 8. April in Haltestelle Iberoamerika

Korruption ist in manchen Ländern ein weitverbreitetes und tief verwurzeltes Problem: wir blicken nach Lateinamerika, dieses Mal nach Brasilien. In unserer Ökohaltestelle berrichten wir über Amazonien. Carles Puigdemont wird ein weiteres Thema.

Mit seinen Gedichten hat der katalanische Dichter Juan Eduardo Cirlot viele Leser erreicht. Am 9. April 1916 wurde er geboren, wir erinnern an ihn.

Außerdem landen wir in Mittelamerika, wo der Autor der National Hymne von Panama Jeronimo de la Ossa am 8 April 1847 auf die Welt kam.