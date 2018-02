Jose Mauro de Vasconcelos, Venezuela, Brasilien und die Gletscher in den Anden in Gefahr: am Sonntag 18. Februar in haltestelle iberoamerika

In den tropischen Anden befinden sich mehr als 99 % aller tropischen Gletscher. Durch den Klimawandel ziehen sich die Gletscher in den peruanischen Anden dramatisch zurück. Wir berichten. Auch reisen wir nach Brasilien und Venezuela. Außerdem erinnern wir an den brasilianischen Schriftsteller Jose Mauro de Vasconcelos, der am 26. Februar 1920 geboren wurde. Jose Mauro de Vasconcelos ist einer der meistgelesenen brasilianischen Autoren.