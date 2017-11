Feminicidio, Wahlen in Chile und der Dichter Joao Guimaraes am Sonntag 19. November in Haltestelle Iberoamerika

Das Wort Femizid wird für Gewalt an Frauen mit Todesfolge unabhängig von der Motivation verwendet, über Feminicidio sprechen wir mit der peruanischen Staatsanwältin Belisa Maribel Malasquez Azaña, die das erste Mal Europa besuchte. Wir reisen nach Chile, wo am Sonntag ein neuer Präsident gewählt wird. Außerdem erinnern wir an den brasilianischen Dichter Joao Guimaraes Rosa. Und wie immer unsere Sendung wird begleitet von der Musik aus Spanien und Lateinamerika.