Die mexikanische Autorin Concepción Contreras Martínez am Sonntag 16. Oktober

Concepción Contreras Martínez ist in Mexico Stadt geboren. Sie hat ihre Kindheit in der Hauptstadt, in Xochimilco und Aguascalientes verbracht. Durch ihr Interesse an Literatur entstanden die Bücher „El vuelo de la Mariposa“, veröffentlicht 2009, und zusammen mit anderen Autoren „300 Wörter 300“, eine Hommage an die Stadt Karlsruhe (2016). Auf der Buchmesse von Mexico City konnte Sie Ihr Buch vorstellen. Diesen Sonntag spricht sie mit uns live in Haltestelle Iberoamerika über Mexiko, Karlsruhe, das Leben und die Literatur.