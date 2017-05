Costa Rica, Daniel Viglietti aus Uruguay. Die 9. Sinfonie und 412 Jahrestag der Veröffentlichung von El Quijote am Sonntag den 7. Mai in Haltestelle Iberoamerika

Die 9. Sinfonie wurde vor 193 Jahre in einem Konzert gespielt, das Beethoven am 7. Mai 1824 im Kärntnertortheater veranstaltete. 219 Jahre früher, am 9. Mai 1605, wurde in Madrid Der Quijote von Cervantes veröffentlicht. Beide Werke tragen eine große Bedeutung der Weltoffenheit. Wir werden die 9. Sinfonie und El Quijote in Haltestelle Iberoamerika ehren. Außerdem werden wir einige Minuten eines Konzerts des uruguayischen Songwriters Daniel Viglietti erleben und nach Costa Rica reisen, um über die Situation den Migranten zu informieren.