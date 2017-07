Camaron de la Isla und der Flamenco am Sonntag 2. Juli in haltestelle iberoamerika

Am 2 Juli 1992, genau vor 25 Jahren, starb einer der größten Flamencosänger Spaniens: Camaron de la Isla. In unserer Sendung werden wir an ihn erinnern. Außerdem reisen wir ins Amazonas – Gebiet, um zu erfahren, wie Frauen dort Radio machen, und nach Talca in Chile, wo Nachbarinnen und Nachbarn zusammen Projekte entwickeln. Franz Kafka wird unsere literarische Haltestelle: der Autor des berühmten Buches „Die Verwandlung “ wurde am 3. Juli 1883 geboren.