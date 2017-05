Brasilien, Venezuela, Karl Drais, Kafka und der Dichter Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco am Sonntag 28. Mai in haltestelle iberoamerika

Liebte Franz Kafka das Fahrrad? Das wissen wir nicht. Aber am Sonntag in unserer Sendung erinnern wir uns an das Fahrrad: von Karl Drais und der Erfindung des Fahrrads bis 200 Jahre später der Herausgabe des Buches „Danke Karl Drais“, eine Hommage an Karl Drais von Martin Hauge y Jose Carlos Contreras (HG). Apropos Fahrrad, in Prag, bei der Fahrrad-Rundfahrt durch die Stadt, kann man das Franz-Kafka-Denkmal besichtigen. Franz Kafka wird unsere literarische Haltestelle, zusammen mit dem portugiesischen Dichter Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, besuchen. Außerdem landen wir in Lateinamerika,um zu wissen, was passiert in Brasilien und Venezuela und wie immer hören wir Musik, diesmal aus Spanien und der Karibik.