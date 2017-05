Get Hypnotized - Get Lost Fest 2017

Vom 25.-28. August findet dieses Jahr wieder das heißgeliebte Get Lost Fest im Hafenklang Hamburg statt.

Das LineUp steht weitestgehend und lädt zum Kampf um Tickets ein, die ab Anfang Juni im Vorverkauf zu bekommen sind.

Grund genug für GetHypnotized, die bereits bestätigten Bands etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Mit von der Partie sind unter anderem Buck Biloxi & The Fucks, Sleeping Beauties, Brat Farrar, Johnny Throttle, Bad Mojos

und Black Abba.

Schaltet also am 3.Juni um 23 Uhr ein, wenn wir uns mit der LineUp-Analyse schonmal für S__, D____ and R___ '_' R___ in Stimmung bringen!

Stay Tuned - Stay Hypnotized

euer

Dale Cooper