All You Can Send am 9. Dezember

Die neue Sendung auf Querfunk. Resteteller oder 5-Sterne-Büffet, das ist hier die Frage, wenn Moderatoren und DJs unterschiedlicher Querfunk-Sendungen alles spielen, was nicht in die eigene Sendung passt. Hier ist alles möglich!

In der Dezember-Ausgabe dreht sich alles um die Toten Hosen. Der Reggae-Selecta Martin (Zapata Radio Soundz/ Karlribik) ist seit seiner frühen Jugend auch ein Fan der Toten Hosen und spielt dieses mal ein persönliches Best of der Hosen, quer durch die Jahrzehnte von

1982 bis 2017 - hauptsächlich aber ältere Songs - im DJ-Mix. In der Sendung gibt es weder "Jägermeister" noch "Tage wie diese". Dafür aber alte Schätze wie u.a. "Reisefieber", "Willi muß ins Heim", "Achterbahn" oder "Gewissen".

Schaltet ein!