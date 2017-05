Radio hören gegen Rechts

Querfunk-Aktion beim Naziaufmarsch "Tag der deutschen Zukunft" am 3. Juni 2017 in Karlsruhe-Durlach

Radio hören gegen Rechts

Querfunk wird am 03. Juni nicht nur live aus Durlach berichten. Querfunk gibt Nazis auf die Ohren. Denn ab 13 Uhr, wenn sich der Aufmarsch der Rechten in Bewegung setzt, wird der Sender ein buntes Programm an Songs gegen Rechts spielen. Dabei sind alle Durlacher eingeladen, die Fenster zu öffnen, Querfunk einzuschalten, laut Radio zu hören und damit die Stimme gegen Nazis zu erheben.

Für den „Tag der deutschen Zukunft“ am 03. Juni in Durlach formiert sich der Widerstand auf verschiedenen Ebenen und mit vielfältigen kreativen Maßnahmen. Querfunk beteiligt sich an diesem friedlichen Widerstand mit einer zusätzlichen Aktion. Die Teilnehmer der Nazi- Demonstration und die Teilnehmer der Gegenkundgebung werden durch ein Großaufgebot der Polizei strikt getrennt sein. Der Radiosender möchte dennoch eine Möglichkeit schaffen, den Rechten direkt die Meinung zu sagen – mit Musik aus dem Radio.